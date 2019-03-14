Поставки Hyundai Palisade в Россию задерживаются

Крупногабаритный Hyundai Palisade дебютировал в ноябре прошлого года и уже в декабре стартовало его производство в Южной Корее. За первые первые два месяца продаж на родном рынке удалось реализовать более 11 500 экземпляров, при этом количество заказов на новый кроссовер продолжает расти и очереди уже растянулись на год вперед.

В связи с этим руководством Hyundai было принято решение сперва удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а уже потом решать вопросы экспорта «Палисада». Так что в Россию паркетник если и поступит, то не раньше первого квартала следующего года.

Корейцы намерены локализовать производство нового кроссовера в США, и не исключено, что его сборку наладят также и в России — на калининградском заводе «Автотор». С какмими моторами Hyundai Palisade будет доступен на нашем рынке пока неизвестно.

Напомним, что в Корее автомобиль продается с бензиновым 3,8-литровым V6 мощностью 295 л. с. и 202-сильным турбодизелем объемом 2,2 л. В базовой версии кроссовер укомплектован восьмиступенчатым «автоматом», а система полного привода доступна в качестве опции. Корейский ценник в переводе на наши деньги составляет 2 220 000 рублей.