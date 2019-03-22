Обновленный FAW Besturn X40 будут собирать в Калининграде

Первоначально предполагалось, что FAW Besturn X40 приедет к российским потребителям минувшей зимой, но сейчас уже понятно, что раньше апреля-мая он точно до нас не доберется. Зато стало ясно, что, как и ожидалось, автомобиль встанет на конвейер калининградского завода «Автотор».

Переднеприводный Besturn X40 оснастят 1,6-литровой «четверкой» мощностью 109 л. с. с максимальным крутящим моментом в 155 Нм. Движок «питается» АИ-92 и агрегатируется либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП.

Недавно обновленный «паркетник», судя по ОТТС, порадует покупателей системой курсовой устойчивости, кондиционером, стеклоподъемниками и боковыми зеркалами с электроприводом. Кроме того, авто укомплектуют подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, датчиками давления в шинах — ничего сверхъестественного

Стоит напомнить, что модель не отличается внушительными габаритами: в длину авто достигает 4310 мм, в ширину — ширина 1780 мм при высоте в 1680 мм и длине колесной базы в 2600 мм.

Какой ценник новинка получит в России станет известно ближе старту продаж. На рынке авто посоревнуется с Changan CS35 и Chery Tiggo 3.