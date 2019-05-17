Шведы построят очень компактный бюджетный кроссовер

Фото: Volvo
Создается впечатление, что появившийся относительно недавно сегмент кроссоверов обладает практически бесконечным потенциалом. Некоторые бренды не прекращают создавать «паркетники» один другого меньше, чтобы заполнить все ниши. Вот и марка Volvo задумалась о самом маленьком SUV в своей продуктовой линейке, чье место будет ниже XC40.
Светлана Ермолаева

Раньше представители компании Volvo всячески отрицали даже саму возможность появления нового компактного кроссовера. Но издание AutoExpress со ссылкой на главу марки Хокана Самуэльссона, рассказало, что шведы все-таки начали поговаривать о создании такой модели.

- На данный момент у нас еще нет конкретных планов на такое авто, но эта идея мне нравится. Никогда не говори никогда. — признался г-н Самуэльссон. — Сейчас существует тенденция, когда премиальные автомобили не обязательно должны быть большими.

Напомним, что на данным момент самый маленький кроссовер у ребят из Страны викингов — Volvo XC40, представленный осенью 2017 года. В Россию модель приехала в прошлом апреле. На вооружении авто имеется пара дизелей мощностью 150 и 190 л. с., а также два бензиновых агрегата с отдачей в 190 и 249 «лошадей». Ценник на XC40 стартует от 2 268 000 рублей.

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18 мая 2019
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