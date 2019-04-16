Volvo научил автомобили пугать друг друга

Компания Volvo запускает новые облачные сервисы, сделав эту современную технологию частью автомобильной индустрии. Шведы «научили» свои автомобили общаться и предупреждать друг друга о скользкой дороге или иных опасностях на пути.
Специалисты Volvo разработали сразу две системы: Slippery Road Alert передает информацию о скользких участках дороги, а комплекс Hazard Light Alert рассказывает о других опасностях, подстерегающих автомобиль впереди.
Собственные исследования бренда показали, что, заранее предупреждая водителя об изменениях, можно неплохо снизить вероятность аварийной ситуации. У автомобилиста появляется время изменить скорость и переключиться на соответствующий ситуации режим вождения. Правда, для того, чтобы сервисы работали в полной мере, необходимо подключить к «облаку» большое количество авто: чем больше, тем актуальнее и своевременнее участникам движения будут поступать данные.
Представители марки обещают, что вся информация будет собираться анонимно.
Новые системы появятся на автомобилях в стартовых комплектациях с 2020 года, но будут доступны лишь для европейских потребителей и с 2020 года. Россия пока не войдет в список стран, где опробуют новые технологии, так же как и Белоруссия и Казахстан.
Напомним, что для увеличения безопасности своего транспорта тогда же в 2020 году все машины Volvo ограничат в максимальной скорости: шведские премиум-автомобили смогут разгоняться только до 180 км/ч.