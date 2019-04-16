Volvo научил автомобили пугать друг друга

Представители марки обещают, что вся информация будет собираться анонимно.

Новые системы появятся на автомобилях в стартовых комплектациях с 2020 года, но будут доступны лишь для европейских потребителей и с 2020 года. Россия пока не войдет в список стран, где опробуют новые технологии, так же как и Белоруссия и Казахстан.

Напомним, что для увеличения безопасности своего транспорта тогда же в 2020 году все машины Volvo ограничат в максимальной скорости: шведские премиум-автомобили смогут разгоняться только до 180 км/ч.