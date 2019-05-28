Американцы отлично разбили кроссовер Infiniti QX50

Автомобиль испытали при фронтальном столкновении, имитируя аварию двух машин похожих габаритов, движущихся со скоростью 35 миль/ч (около 65 км/ч), и при боковом ударе, дав за оба теста по пять баллов. А вот на экзамене на опрокидывание авто заработало четыре звездочки.

Стоит отметить, что высокой оценки QX50 2019 модельного года, по заявлению разработчиков, удостоили, благодаря системе активной безопасности ProPILOT Assist. Уточним, что в нее входит адаптивный круиз-контроль, умеющий держать «паркетник» на определенном расстоянии от впереди идущего автомобиля, а также ассистент, помогающий машине следовать в заданной полосе. Правда, такими помощниками владельцев премиума уже не удивишь.

Стоит напомнить, что под капотом Infiniti QX50 урчит бензиновый мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия мощностью 249 л. с. Уникальный для серийных авто движок выступает в паре с вариатором. «Японец» оценивается в 2 649 000 рублей.