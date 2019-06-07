В России продают кроссоверы BMW с опасными подушками безопасности

Участниками сервисной акции стали 315 автомобилей BMW X7, проданных в апреле и мае текущего года. Выяснилось, что при ДТП эйрбэги, защищающие голову водителя и переднего пассажира, расположенные в центральных стойках, могут раскрыться не полностью.

Список VIN бракованных машин можно найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» в разделе «Документы». Чтобы понять, попадает ли конкретное авто под отзывную кампанию, нужно сравнить идентификационный номер из ПТС с перечнем. При совпадении необходимо обратиться к ближайшему дилеру и записаться на ремонт. Лучше поездку в сервис не откладывать в долгий ящик, когда дело касается безопасности.

Напомним, что российские продажи большого «Икс седьмого» стартовали прошедшей весной. Первоначально отечественным покупателям привозили кроссоверы, собранные в американском Спартанберге, штат Южная Каролина. Но 5 июня модель начали производить на российских мощностях в калининградском «Автоторе».