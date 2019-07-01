Кроссовер Aston Martin DBX призван порвать Bentley Bentayga и Lamborghini Urus

Производство первого кроссовера в истории Aston Martin стартует в конце 2019 года на новом заводе марки в местечке Сент-Алан. Первые экземпляры уже проходят испытания на гоночном треке и грунтовых дорогах.
Британцы окончательно решили назвать свой первый люксовый кроссовер — DBX. Напомним: еще в марте прошлого года ходили слухи, что машина будет носить имя Varekai. Таким образом, это была бы третья модель, чье название начиналось бы на V. Ведь у «Астона» уже есть спорткары Vulcan и Valkyrie.
По всей видимости, маркетологи решили неоригинальничать, предпочтя классическое название из трех букв.
Кроссовер планируют собирать на второй сборочной площадке «Астона» в Великобритании. Производственные мощности завода в местечке Сент-Алан рассчитаны на выпуск 5000 машин в год. На фабрике будут выпускать и другие модели, но так как на SUV делают большую ставку, предположим, что в год с конвейера будут сходить около 4000 DBX. При этом 90% продукции станут поставлять на экспорт.
Под капот роскошного кроссовера установят — на выбор — два бензиновых двигателя. Это 5,2-литровый V12 и наддувный 4-литровый V8. Плагин-гибридной версии и машин с дизельными моторами не будет — спасибо! Об этом, в интервью Automotive News рассказал глава Aston Martin Энди Палмер.
Об оснащении салона информации мало, однако, судя по представленному четыре года назад концепту, у DBX не будет привычной панели приборов. Все данные станут отображаться на лобовом стекле при помощи проекционного дисплея.
Ожидается, что основной спрос на люксовый SUV будет в США и Китае. Под эти рынки и затачивают модель. Но в Россию DBX точно привезут. Ведь у нас уже продают основных конкурентов — кроссоверы Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. В России такие машины любят, пусть они и далеко не каждому по карману.