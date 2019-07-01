Кроссовер Aston Martin DBX призван порвать Bentley Bentayga и Lamborghini Urus

Британцы окончательно решили назвать свой первый люксовый кроссовер — DBX. Напомним: еще в марте прошлого года ходили слухи, что машина будет носить имя Varekai. Таким образом, это была бы третья модель, чье название начиналось бы на V. Ведь у «Астона» уже есть спорткары Vulcan и Valkyrie.

По всей видимости, маркетологи решили неоригинальничать, предпочтя классическое название из трех букв.

Кроссовер планируют собирать на второй сборочной площадке «Астона» в Великобритании. Производственные мощности завода в местечке Сент-Алан рассчитаны на выпуск 5000 машин в год. На фабрике будут выпускать и другие модели, но так как на SUV делают большую ставку, предположим, что в год с конвейера будут сходить около 4000 DBX. При этом 90% продукции станут поставлять на экспорт.