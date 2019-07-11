Toyota анонсировала совершенно новый кроссовер

Никаких деталей о новейшем кроссовере маркетологи Toyota пока не сообщают, кроме того, что ранее о нем заявлено еще не было. Но в Сети уже посыпались различные версии, и одна из них такова: японцы дозрели до серийного воплощения одного из двух представленных в 2017 году концепткаров — Toyota FT-4X (поговаривали, что он станет преемником FJ Cruiser) или FT-AC со съемными фарами, которые можно использовать в качестве переносных фонариков.

Стоит отметить, что у японцев на еще недостроенный Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS) были другие планы: там собирались наладить сборку Toyota Corolla. Но теперь эту модель заменят на некий кроссовер. Решение было продиктовано требованием рынка.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ растиражировали новость о том, что Toyota в будущем собирается строить автомобили на архитектуре, созданной разработчиками Mazda. Не исключено, что эта «тележка», предусматривающая как задний, так и полный привод, будет иметь прямое отношение к свежему кроссоверу.