Новый Hyundai Creta засветился на дорогах общего пользования

Бюджетный «паркетник», именуемый на других рынках как Hyundai ix25, попал в объективы шпионских камер на дорогах Индии, где, к слову сказать, автомобиль продается под тем же названием, что и в России.

Стоит отметить, что Hyundai Creta/ix25 без камуфляжа мы уже успели увидеть: в июле авто запечатлели на фото. Да только, судя по свежим снимкам, модель для индийских потребителей будет отличаться от машины для остальных рынков. Нет, современная оптика многоэтажной конфигурации никуда не денется, а вот радиаторная решетка вместо ячеистой структуры получит дизайн в одном стиле с Hyundai Venue.

В Россию Ceta приедет, в этом нет сомнений. Только пока не ясно, когда и в каком исполнении. Напомним, что с начала года корейский бестселлер в дореформенном варианте разлетелся у нас тиражом в 40 039 экземпляров, почти в два раза обогнав народный Renault Duster.