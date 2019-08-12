Бюджетный китайский кроссовер JAC S5 расширил список оснащения для России

Расширенный перечень оснащения JAC S5 получил не во всех комплектациях, а только в топовой — Intelligent. Отныне «паркетник» в «максималке» красуется люком на крыше и большими 18-дюймовыми колесными дисками. Такое авто, как и прежде, оценивается в 1 069 000 рублей.

Зато в дополнение к такому кроссоверу теперь можно заказать боковые зеркала с электроприводом, кондиционер и задние парктроники, а также мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным экраном.

Напомним, что сердце S5 Intelligent — 150-сильный наддувный мотор объемом 2 л, «играющий» в паре с шестискоростной «механикой». Авто в младшей комплектации приводится в движение «атмосферником» того же объема мощностью 136 «лошадей» в сочетании с пятиступенчатой МКП.

Базовый прайс начинается от 899 000 рублей.