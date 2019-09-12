Hyundai Creta в новой спецверсии показали на видео

Hyundai Creta Rock Edition запустили в продажу лимитированной серией в 3000 автомобилей. Она базируется на максимальной комплектации кроссовера, вооруженного 149-сильным мотором объемом 2 л. Движок работает вкупе с шестиступенчатым «автоматом», а привод предложен как передний, так и на все четыре колеса.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», дизайн такого «паркетника» отличается решеткой радиатора и корпусами боковых зеркал, выполненными в цвете «черный глянец». Такой же оттенок получили рейлинги на крыше и накладки на бамперы. Кроме того, авто щеголяет 17-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна. Салон же обзавелся отделкой из коричневого кожзама и мультимедийной системой с «Яндекс.Авто».

Продажи Creta Rock Edition, ролик о котором можно посмотреть здесь, продлятся до февраля 2020 года. Ценники стартуют от 1 405 000 рублей. Для сравнения отметим, что в базовой комплектации модель оценивается в 957 000 рублей.