Когда новое поколение Hyundai Creta доберется до России

Новая Creta прибавила в габаритах — на 30 мм в длину (4300 мм), на 10 мм в ширину (1790 мм), хотя стала ниже — высота кузова сократилась на 8 мм (1622 мм). Колесная база увеличиалсь на 20 мм (2 610 мм).

На серийном кроссовере по-прежнему можно видеть элементы, выполненные в корпоративной стилистике марки — многоярусную головную оптику и «двухэтажные» задние фонари с растянутым стоп-сигналом.

Салон оборудоован новым усеченым рулем, полностью перелицованной передней панелью с объемным вертикальным сенсорным экраном на центральной консоли, виртуальной приборной панелью и многими другими стильными новшествами.