Когда новое поколение Hyundai Creta доберется до России

Презентация серийной модели состоялась в рамках автосалона в китайском Чэнду, где автомобиль представлен под местным наименованием Hyundai ix25. Внешне кроссовер мало, чем отличается от прототипа, засвеченного в апреле на Шанхайском шоу-руме.
Новая Creta прибавила в габаритах — на 30 мм в длину (4300 мм), на 10 мм в ширину (1790 мм), хотя стала ниже — высота кузова сократилась на 8 мм (1622 мм). Колесная база увеличиалсь на 20 мм (2 610 мм).
На серийном кроссовере по-прежнему можно видеть элементы, выполненные в корпоративной стилистике марки — многоярусную головную оптику и «двухэтажные» задние фонари с растянутым стоп-сигналом.
Салон оборудоован новым усеченым рулем, полностью перелицованной передней панелью с объемным вертикальным сенсорным экраном на центральной консоли, виртуальной приборной панелью и многими другими стильными новшествами.
Новая «Крета» в «базе» заряжена «атмосферником» объемом 1,5 л. мощностью 115 л. с. и крутящим моментом 144 Нм, который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором CVT. В силовую линейку кроссовера входит еще один агрегат — 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л. с. (242 Нм), укомплектованный с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод у китайского варианта — только передний.
По предварительным данным, продажи Hyundai Creta следующей генерации на российском рынке стартуют не раньше конца следующего года. Вряд ли наша версия будет кардинальным образом отличаться внешне от китайского варианта, хотя некоторые элементы экстерьера скорее всего слегка преобразятся. В любом случае, кроссовер традиционно адаптируют под российские условия, но это коснется подвески, а также наличия системы полного привода и зимнего пакета опций.