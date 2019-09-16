Новый китайский бренд Wey показал три премиум-кроссовера для России

Модель Wey VV7 показали еще в 2017 году, а в нынешнем автомобиль пережил рестайлинг. У VV7 изменили дизайн бамперов и решетку радиатора. В салоне появилась новая мультимедиа, которая способна распознать лицо водителя, а под капотом работает наддувный мотор объемом 2 л и мощностью 234 л. с. В пару к нему приставлен семиступенчатый «робот». В модификации GT двигатель дефорсировали до 227 л. с.

Кросс-купе Wey VV7 GT Pro дизайнеры наделили агрессивным обвесом, иной, нежели у базовых версий кроссовера, оптикой и 22-дюймовыми колесами. Новинку приводит в движение гибридная силовая установка состоящая из бензинового мотора объемом 2 л и электромотора, который питается от тяговой литий-ионной батареи.

Вряд ли в Россию привезут гибрид, а вот модификации Wey VV7 и VV7 GT вполне могут появиться. Ведь в их основе лежит переднеприводная платформа от Haval F7, который хорошо известен в России.

Предположим, что дебютировавшие во Франкфурте новинки приедут к нам под брендом Haval, так как он больше известен нашим покупателям. А затраты на «раскрутку» нового бренда Wey окажутся слишком велики.