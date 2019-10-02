Volkswagen готовит к выпуску новый купе-кроссовер

Бразильское издание Carro опубликовало первые шпионские снимки совершенно нового кроссовера, известного пока под кодовым названием New Urban Coupe. Журналисты рассказали, что модель во второй половине 2020 года выкатят на местный рынок, а в 2021-м он будет представлен европейцам.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в основу Volkswagen New Urban Coupe ляжет платформа MQB B0 — та же, что используется для бюджетного Volkswagen Polo.