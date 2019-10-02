Volkswagen готовит к выпуску новый купе-кроссовер

Бразильское издание Carro опубликовало первые шпионские снимки совершенно нового кроссовера, известного пока под кодовым названием New Urban Coupe. Журналисты рассказали, что модель во второй половине 2020 года выкатят на местный рынок, а в 2021-м он будет представлен европейцам.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в основу Volkswagen New Urban Coupe ляжет платформа MQB B0 — та же, что используется для бюджетного Volkswagen Polo.
В моторной гамме ожидается литровый турбированный мотор, либо «атмосферник» объемом 1,6 л. Привод, скорее всего, только передний. Хотя доподлинно о технической начинке «паркетника» пока ничего не известно.
Предполагается, что автомобиль в итоге получит имя VW T-Sport и в продуктовой линейке озаймет место на ступень ниже T-Cross, став самым маленьким кроссовером бренда.
Между тем, в России стартовали продажи Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition с обогревом боковых зеркал, «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя, а также электроподогревом руля и кресел первого ряда.