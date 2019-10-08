Китайская GAC назвала дату российского старта продаж своих «легковушек»

Сейчас компания GAC предлагает россиянам грузовые автомобили, а в декабре китайцы начнут продавать в нашей стране и легковые авто. Сообщение об этом появилось на сайте российского офиса автостроителя.

Речь идет о нескольких моделях кроссоверов. Первым будет GAC GS8, чья премьера состоялась в 2016 году. В сентябре, напомним, среднеразмерный «паркетник» получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России. Согласно документу, автомобиль укомплектуют 190-сильной «четверкой» с наддувом объемом 2 л и шестиступенчатым «автоматом». Привод — не только передний, но и полный, что будет выгодно отличать «китайца» от своих сородичей, предложенных на нашем рынке.

Добавим, что потребителям пообещали до конца года привезти еще два компактных кроссовера — GS3 и GS5. А во второй половине 2020-го до дилеров доберется обновленный GAC GS4.