Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

В случае с Yaris LX японцы не стали изобретать велосипед, а пошли проторенной дорожкой. Взяв за основу легковую модель в кузове хэтчбек, они «лифтанули» ей подвеску и «наклеили» пластиковый обвес в нижней части кузова. То же самое, в свое время, делали французы, представляя Peugeot 2008, китайцы с моделью Chery Tiggo 2 и даже наш родной АВТОВАЗ с линейкой Cross.

Колесная база автомобиля осталась прежней — 2550 мм, а вот длина из-за формы бамперов выросла до 4160 мм. Показатель дорожного просвета китайцы не раскрывают, но он точно стал больше.

В Поднебесной автомобиль стоит 89 800 юаней, что в переводе на наши денбги составляет примерно 810 000 рублей.

Напомним, что клиренс хэтчбека 125 мм, и если принять во внимание то, что высота Yaris LX больше обычного «Яриса» на 20 мм, можно сделать вывод — дорожный просвет равен 145 мм.

Под капотом автомобиля работает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 107 л. с. В пару к нему приставлен вариатор Aisin. Привод, естественно, только передний.

Пока машину начали продавать в Китае, но считаем, что у новинки есть шансы приехать в Россию. Доля моноприводных кроссоверов у нас медленно, но верно растет. А доступная цена на Yaris LX вкупе с известным брендом могут привлечь к новинке покупателей, которые живут в городах и не нуждаются в полноприводных машинах.