Бюджетный Skoda Karoq появится в России уже в начале 2020 года

Ян Прохазка — уководитель представительства Skoda в России — в интервью изданию 110 km.ru рассказал о перспективах марки у нас в стране.

По его словам, Skoda Karoq покажут уже в декабре, а в салоны дилеров первые автомобили должны приехать в феврале-марте 2020 года. У машины будет меньший выбор силовых агрегатов и комплектаций, нежели у старшего брата — Kodiaq, однако со временем Karoq должен обогнать его по продажам, поскольку будет играть в более доступном сегменте рынка. Новинка займет место Yeti, хотя по габаритам будет крупнее. Это говорит о том, что Skoda станет позиционировать Karoq не как преемника Yeti, а как самодостаточную модель.

Кстати сказать, не заставят себя ждать и новое поколение лифтбека Skoda Octavia. Машина должна появиться во втором квартале 2020 года.