Купейные войны: Haval F7x против Renault Arkana

Внешне обе машины выглядят изумительно, да и их салоны вызывают исключительно положительные эмоции. Правда, авто из Поднебесной чуть крупнее — диннее на 75 мм, шире — на 26 мм, выше — на 95 мм, а по колесной базе его преимущество — 4 мм. При этом, что удивительно, объем багажника скромнее — 329 л, в то время как у конкурента — 409 л. Да и клиренс у «китайца» меньше — 190 мм против 205 мм у «русского француза».

Что же касается интеллектуальных способностей двух SUV, то китайцы утверждают, что их машина поумнее будет. В распоряжении ее владельца адаптивный круиз-контроль, системы слежения за полосой движения, автоматической парковки, автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, а так же выход в интернет, wi-fi, беспроводная зарядка смартфонов и ряд других «вкусностей». В этом смысле Arkana действительно оснащена несколько беднее.

Однако отсутствие ряда опций в ней компенсируется отменными настройками подвески, рулевого управления, тормозной системы. Какими они будут у Haval F7x пока неизвестно — первый тест-драйв новинки рынка портал «АвтоВзгляд» поведет в конце октября. Но вот опыт эксплуатации «простого» F7 говорит, что в этом смысле Haval, как, впрочем, и все остальные представленный в России автомобили из КНР, уступает европейским аналогам (подробнее об этом можно прочесть здесь).