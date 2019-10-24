Купейные войны: Haval F7x против Renault Arkana

Главный вопрос тут, понятное дело, в цене. И в этом F7x сразу проигрывает Arkana, прайс которой начинается с отметки в 1 015 000 рублей. Стоимость Haval пока неизвестна, но новинка будет стоить явно дороже конкурента. По крайней мере, генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» г-н Чэн Сяогуан заявил в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд», что прайс-лист «приятно удивит, хотя и будет сопоставим с начальной ценой кроссовера Haval F7». А она, напомним, довольно высока — без малого 1 500 000 «деревянных». Но при этом господин Сяогуан подчеркнул, что конкуренции с Renault Arkana не боится.
Другое дело, что самая дешевая «Аркана» вооружена 1,6 литровым мотором мощностью 114 л. с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП, а самый доступный F7x – 1,5-литровым турбомотором в 150 «лошадок», работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом». Но и здесь, как говорится, есть нюансы: топовая Renault Arkana с 1,3 литровым турбомотором мощностью 150 л. с. будет стоить столько же, сколько и базовый Haval F7x – 1,5 млн. руб. При этом «француз» оснащен полным приводом, а «китаец» — только передним во всех комплектациях. Что же касается остальных характеристик этих купеобразных кроссоверов, то они примерно одинаковы.
Внешне обе машины выглядят изумительно, да и их салоны вызывают исключительно положительные эмоции. Правда, авто из Поднебесной чуть крупнее — диннее на 75 мм, шире — на 26 мм, выше — на 95 мм, а по колесной базе его преимущество — 4 мм. При этом, что удивительно, объем багажника скромнее — 329 л, в то время как у конкурента — 409 л. Да и клиренс у «китайца» меньше — 190 мм против 205 мм у «русского француза».
Что же касается интеллектуальных способностей двух SUV, то китайцы утверждают, что их машина поумнее будет. В распоряжении ее владельца адаптивный круиз-контроль, системы слежения за полосой движения, автоматической парковки, автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, а так же выход в интернет, wi-fi, беспроводная зарядка смартфонов и ряд других «вкусностей». В этом смысле Arkana действительно оснащена несколько беднее.
Однако отсутствие ряда опций в ней компенсируется отменными настройками подвески, рулевого управления, тормозной системы. Какими они будут у Haval F7x пока неизвестно — первый тест-драйв новинки рынка портал «АвтоВзгляд» поведет в конце октября. Но вот опыт эксплуатации «простого» F7 говорит, что в этом смысле Haval, как, впрочем, и все остальные представленный в России автомобили из КНР, уступает европейским аналогам (подробнее об этом можно прочесть здесь).
Ну и, наконец, такой важный для любого автовладельца вопрос, как обслуживание машины, ее ремонт, обеспеченность запчастями. На сегодняшний день у Haval в России 70 дилерских центров, у Renault — 146. К тому же уровень локализации последней — более 60%, а Haval до сих пор не подписал так называемый специнвестконтракт с Минпромторгом, который в том числе предусматривает высокий уровень локализации, к ему китайские товарищи, судя по всему, не очень готовы.