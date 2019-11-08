LADA 4x4 получит электронное управление отопителем

Наконец-то долгожитель конвейера меняется! У легендарной «Нивы» будет новый салон и передняя панель. О последней поговорим отдельно.

Кроме измененного дизайна и более приятного на ощупь пластика, LADA 4x4 обзаведется новой климатической системой. На рисунке видно, как она будет выглядеть. Место допотопных «ползунков», с помощью которых регулировали настройку температуры еще наши деды, займет удобный и эргономичный блок с «шайбами-крутилками». Управление заслонками воздуховодов сделают электронным, а вот сам отопитель менять не планируют. Его уже много лет поставляет на тольяттинский конвейер компания «Фрост».

В качестве опции покупателям предложат новую систему кондиционирования, которой можно будет управлять с помощью все того же электронного блока. Напомним, сейчас управление «кондеем» выведено на колесико справа от руля.