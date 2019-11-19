KIA готовит к автосалону в Лос-Анджелесе загадочный кроссовер

Судя по тизеру, кроссовер очень сильно напоминает Seltos. Если это так, значит корейцы решились вывести автомобиль на конкурентный рынок США. Ведь Seltos изначально создавали как глобальную модель, которую планировали продавать не только в развивающихся странах. Это может означать, что кроссовер получит иную гамму силовых агрегатов, настройки ходовой части и список оснащения.

Есть вероятность, что в США дебютирует и новый Sorento, который уже засняли фотошпионы при прохождении дорожных испытаний. О машине пока известно очень мало. Судя по шпионским фото можно предположить, что у кроссовера будет крупный экран мультимедийки и дорогие материалы отделки салона. Обещают и новые электронные ассистенты. Таким образом, новый Sorento станет богаче и дороже, нежели нынешнее поколение модели.