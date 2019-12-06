Новый внедорожник KIA Mohave сертифицирован в России

Первыми машину оценили корейские покупатели. Старт продаж KIA провела на родном для себя рынке Южной Кореи в сентябре. Тогда же стали известны некоторые подробности о модели. Длина, ширина и высота «Мохейва» — 4930, 1920 и 1790 мм соответственно. А размер колесной базы равен 2895 мм. То есть машина осталась в прежних габаритах.

Movahe называют обновленным, но доработок тут столько, что потянет на и новое поколение. Дизайнеры кардинально изменили переднюю часть и корму внедорожника, а салон получил версию с шестью креслами — на втором ряду стоят два раздельных сиденья. Такое решение очень любят американцы. Пяти- и семиместные варианты остались. Их и могут предложить нашим покупателям.

Из новых опций отметим появление электропривода двери багажника и проекционного дисплея. Ну а главная техническая новинка — рулевой механизм R-MDPS с установленным на рулевой рейке электроусилителем. Такое решение знакомо по кроссоверам KIA.

Ожидается, что для нашего рынка машины станут собирать на калининградском заводе «Автотор». В продаже новый Mohave появится в следующем году.