KIA готовит к выпуску совершенно новый и недорогой кроссовер

Заводское обозначение нового паркетника — KIA QYI, а зарегистрированное имя — Sonet. Во всяком случае, об этом сообщает IndianAutosBlog со ссылкой на собственные источники в компании.

Как ожидается, дебют миниатюрной новинки состоится в феврале 2020 года на выставке Auto Expo в Нью-Дели. Да-да, именно Индия станет основным рынком сбыта кроссовера. Правда, не исключено, что машина попадет и на другие развивающиеся рынки. Представлен авто будет в бюджетном ценовом диапазоне.

Маленький паркетник обзаведется парой бензиновых моторов мощностью не более 123 сил, а также дизелем о 90 «скакунах». Иными словами, модель «посадят» на агрегатную базу родственного Hyundai Venue. От донора достанется и прочий функционал.

Ну а свое место в линейке бренда новый KIA Sonet займет на ступеньку ниже компактногно Seltos. Последний, кстати, поступит в продажу на российском рынке 1 февраля 2020 года. Подробнее о комплектациях — здесь.