Объявлена дата выхода на российский рынок новейшего кроссовера Cadillac XT4

Кроме того, Cadillac уже показал свой новый «круизный лайнер» Escalade — он появится на отечественных «прилавках» в 2021 году и то, видимо, к середине года.

И вот очередная премьера, причем, готовая появиться в продаже в июне-июле этого года. Речь о младшем в линейке кроссоверов Cadillac — ХТ4. Позиционируется данный автомобиль как молодежный, но вот по цене он будет доступен, пожалуй, для золотой молодежи. Дело в том, что стоить он будет ненамного дешевле семейного XT5, чей прайс стартует от 2 900 000 рублей. Впрочем, говорить о точных ценах пока еще очень преждевременно.

Но зато точно известно, что «четверка» обзаведется 2-литровым турбодизелем. Пока планируется, что мощность движка будет около 150 «лошадок», однако производитель не исключает, что специально для России «зальют» в мозги и побольше мощи.

Ну, а к концу года в продажу поступит ХТ4 с 2-литровым 200-сильным «бензином» — к слову, таким же, как на родственных XT5 и XT6.