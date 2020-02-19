В России стали продавать новые автомобили через сервис «КупиКупон»

Первопроходцами в подобной схеме реализации новых машин стали… китайцы. Впервые в России продажи с помощью сервиса «КупиКупон» запустила компания JAC. При этом скидка на приобретение автомобилей у официальных дилеров при условии оформления купона может составить до 16%.

В абсолютных цифрах схема выглядит еще интереснее. Так, приобретая модель JAC S3 в комплектации Luxury с двигателем объемом 1,5 л и 6-ступенчатой МКП традиционным способом, за него придется отдать 924 000 рублей. А с купоном — 779 000 «деревянных». А версия Intelligent с вариатором в этом случае обойдется в 879 000 ₽ вместо 1 034 000. Вторая модель, попадающая под «купонную» акцию — кроссовер JAC S5 Luxury, вооруженный 2-литровым «атмосферником. В варианте с 5-ступенчатой МКП она будет стоить 919 000 ₽ вместо 1 084 000, а с. с турбированным — так же 2-литровым мотором — и 6-ступенчатой 'механичкой» — 1 019 000 вместо 1 194 000 рублей. Кстати сказать, оба SUV — самые дешевые в линейке бренда.

Понятно, что на такой беспрецедентный шаг китайцы пошли не от хорошей жизни: продажи машин марки в России настолько малы, что не фигурирую даже в статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Чего не скрывают сами представители бренда, подчеркивая, что «с помощью нового канала продаж компания Джак автомобиль, рассчитывает увеличить лояльную аудиторию, а также предложить уникальные условия покупки всем клиентам марки».