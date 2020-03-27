Китайцы привезут в Россию «антивирусный» Geely Coolray

Ключевым элементом разработки стал фильтр, оставляющий за бортом 95% частиц диаметром менее 0,3 микрона, отсеивающий дым, пары формальдегида, цветочную пыльцу и пылевых клещей, а также споры грибков, кишечную палочку и золотистый стафилококк. Этим барьером и будут оснащать Geely Coolray для наших соотечественников.

Причем за новую противовирусную деталь доплачивать не придется. На те машины, что успеют приобрести до появления фильтра в оснастке, дилеры доработают бесплатно. Напомним, прием заказов на Coolray в России стартовал 2 марта. Авто доступно в трех комплектациях с ценой от 1 288 999 рублей.

Между тем, еще одна марка из Поднебесной — Changan — начала оснащать свои авто салонным фильтром, задерживающим большинство бактерий. Он также прошел все сертификации и, как и в случае Geely, соответствует международным стандартам. До конца марта обновку начнут ставить на все машины бренда.