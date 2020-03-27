Китайцы привезут в Россию «антивирусный» Geely Coolray

Фото: Geely
Пандемия нового штамма коронавируса заставила многие сегменты бизнеса, включая автопроизводство, иначе взглянуть на безопасность выпускаемой продукции. В частности, автостроители Китая (первой страны, столкнувшейся с пандемией и научившиеся справляться с инфекцией) начали выпускать автомобили, защищающие своих водителей и пассажиров от вирусов и бактерий. Так, в скором времени в Россию приедет совершенно новый кроссовер Geely Coolray с особой системой фильтрации воздуха. В чем ее «фишка», разобрался портал «АвтоВзгляд».

В начале февраля специалисты компании Geely начали работать над новой очистительной системой воздуха для своих авто. На противовирусные разработки было выделено 370 млн. юаней, что по актуальному курсу валют можно приравнять к 4,1 млрд. рублей. И нешуточные вложения дали свои плоды.

Уже к концу февраля новая система прошла все испытания, а также была сертифицирована в Китайском центре автомобильных исследований Huacheng и в Китайском автомобильном исследовательском институте. Сейчас устройство запущено в серию.

Ключевым элементом разработки стал фильтр, оставляющий за бортом 95% частиц диаметром менее 0,3 микрона, отсеивающий дым, пары формальдегида, цветочную пыльцу и пылевых клещей, а также споры грибков, кишечную палочку и золотистый стафилококк. Этим барьером и будут оснащать Geely Coolray для наших соотечественников.

Причем за новую противовирусную деталь доплачивать не придется. На те машины, что успеют приобрести до появления фильтра в оснастке, дилеры доработают бесплатно. Напомним, прием заказов на Coolray в России стартовал 2 марта. Авто доступно в трех комплектациях с ценой от 1 288 999 рублей.

Между тем, еще одна марка из Поднебесной — Changan — начала оснащать свои авто салонным фильтром, задерживающим большинство бактерий. Он также прошел все сертификации и, как и в случае Geely, соответствует международным стандартам. До конца марта обновку начнут ставить на все машины бренда.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, технология, китайские авто, коронавирус
27 марта 2020
2