Китайцы привезут в Россию «антивирусный» Geely Coolray

В начале февраля специалисты компании Geely начали работать над новой очистительной системой воздуха для своих авто. На противовирусные разработки было выделено 370 млн. юаней, что по актуальному курсу валют можно приравнять к 4,1 млрд. рублей. И нешуточные вложения дали свои плоды.
Уже к концу февраля новая система прошла все испытания, а также была сертифицирована в Китайском центре автомобильных исследований Huacheng и в Китайском автомобильном исследовательском институте. Сейчас устройство запущено в серию.
Ключевым элементом разработки стал фильтр, оставляющий за бортом 95% частиц диаметром менее 0,3 микрона, отсеивающий дым, пары формальдегида, цветочную пыльцу и пылевых клещей, а также споры грибков, кишечную палочку и золотистый стафилококк. Этим барьером и будут оснащать Geely Coolray для наших соотечественников.
Причем за новую противовирусную деталь доплачивать не придется. На те машины, что успеют приобрести до появления фильтра в оснастке, дилеры доработают бесплатно. Напомним, прием заказов на Coolray в России стартовал 2 марта. Авто доступно в трех комплектациях с ценой от 1 288 999 рублей.
Между тем, еще одна марка из Поднебесной — Changan — начала оснащать свои авто салонным фильтром, задерживающим большинство бактерий. Он также прошел все сертификации и, как и в случае Geely, соответствует международным стандартам. До конца марта обновку начнут ставить на все машины бренда.