Geely представила самый большой в линейке кроссовер

Ребята из Поднебесной готовят вывести пока лишь на домашний рынок новейший кроссовер Geely HaoYue. В длину паркетник растянулся на 4835 мм, в ширину — на 1900 мм при высоте в 1780 мм и колесной базе в 2815 мм. Дорожный просвет — 190 мм.

Так что новинка поборется за внимание покупателей с Chery Tiggo 8, приехавшим, к слову, в феврале к нашим соотечественникам, а также с GAC GS8, чьи продажи в России стартовали в конце прошлого года.