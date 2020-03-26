Geely представила самый большой в линейке кроссовер

Ребята из Поднебесной готовят вывести пока лишь на домашний рынок новейший кроссовер Geely HaoYue. В длину паркетник растянулся на 4835 мм, в ширину — на 1900 мм при высоте в 1780 мм и колесной базе в 2815 мм. Дорожный просвет — 190 мм.
Так что новинка поборется за внимание покупателей с Chery Tiggo 8, приехавшим, к слову, в феврале к нашим соотечественникам, а также с GAC GS8, чьи продажи в России стартовали в конце прошлого года.
В базовой комплектации HaoYue радует богатым перечнем оснащения. В него вошли светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, панорамная крыша, а также второй ряд кресел с регулировкой и адаптивный круиз-контроль. Кстати, авто будет продаваться как с пятиместной, так и с семиместной конфигурацией салона.
Для покупателей Китая автомобиль вооружили 1,8-литровым наддувным мотором мощностью 184 л. с. и 190-сильной турботройкой объемом 1,5 л. Старт продаж намечен на конец весны. Появится ли кроссовер на других рынках, пока не известно.
Между тем, в России начали принимать заказы на компактный паркетник Geely Coolray, чья сборка налажена на белорусском предприятии «БелДжи». Как уже писал портал «АвтоВзгляд», под капотом авто стоит 150-сильный турбомотор, агрегатированный с семискоростным «роботом» и передним приводом.