В России KIA Sportage оснастили новой мультимедийной системой

Информационно-развлекательной системе KIA Sportage расширили функционал сервисами «Яндекса». Паркетник получил навигатор, умеющий работать, как в онлайн-режиме, так и без подключения к интернету. Конечно же, не обошлось без умного и, наверное, красивого голосового помощника Алисы.

Кроме того, «мультимедийка» научилась поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие отвечать на звонки и сообщения, а еще управлять разными приложениями смартфона через салонный экран.

Необходимо добавить, что модернизированная система доступна не для всех Sportage, а только в комплектации Luxe Plus и выше — в версиях Prestige, GT Line и Premium. Напомним, что такой кроссовер обойдется в 1 724 900 рублей. Для сравнения, базовый прайс начинается от ₽1 409 900.