FAW выводит в Россию новый кроссовер, начинает продажи он-лайн и продлевает гарантию

FAW запускает онлайн-продажи автомобилей в нашей стране. Для того, чтобы забронировать машину, достаточно оставить заявку на официальном сайте марки. После этого с покупателем свяжется менеджер и уточнит все детали.

— Каждая онлайн-заявка контролируется дистрибьютором и исключает какие-либо проблемы для потенциального клиента, — заверил портал «АвтоВзгляд» директор по продажам и техническому обслуживанию FAW в России Сергей Ворновский.

Кроме этого, FAW не будет до конца апреля поднимать цены на машины и продлит действие всех акций. С учетом всех действующих спецпредложений ценники на автомобили довольно привлекательны. Например, кроссовер FAW Besturn X80 можно купить за 799 000 рублей, а FAW Besturn X40 минимум за 849 000 рублей.

А для поддержки владельцев автомобилей FAW, китайцы вводят отсрочку планового ТО, если его своевременное прохождение из-за режима самоизоляции невозможно.

Автопроизводитель не отказывается и от вывода на российский рынок и нового кроссовера FAW Т77. По планам, он должен появиться в четвертом квартале 2020 года.