Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер

Кроссовер Lexus LQ получит продольное расположение мотора, а также позаимствует некоторые узлы и агрегаты у полноразмерного седана LS. По меньшей мере, такими данными поделилось заокеанское издание CarAndDriver.
Предполагается, что роскошная «четырехдверка» поделится с новейшим премиальный паркетником битурбированной V-образной «шестеркой» мощностью 416 л. с.
Кроме того, не исключено, что на вооружении авто будет и 354-сильная гибридная силовая установка, а также производительный наддувный V8, развивающий более 600 сил.
А вот элементы дизайна LQ заводские художники собираются перенять у купе Lexus LC. На этом данные о внешности новинки заканчиваются. Ожидается, что кроссовер займет свое место в продуктовой линейке не раньше 2022 года.
О цене говорить пока рано. Но по подсчетам экспертов, прайс будет начинаться от 80 000 долларов (чуть меньше 6 000 000 рублей по актуальному курсу валют). Автомобиль в максимальной комплектации обойдется примерно в 100 000 долларов (7 500 000 «деревянных»).
Между тем, японцы обновили двухдверный Lexus LC. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель внешне практически не изменилась, зато немного потеряла в весе за счет облегченных подвески и колесных дисков, а также обзавелась доработанной коробкой передач.