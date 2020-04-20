Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер

А вот элементы дизайна LQ заводские художники собираются перенять у купе Lexus LC. На этом данные о внешности новинки заканчиваются. Ожидается, что кроссовер займет свое место в продуктовой линейке не раньше 2022 года.

О цене говорить пока рано. Но по подсчетам экспертов, прайс будет начинаться от 80 000 долларов (чуть меньше 6 000 000 рублей по актуальному курсу валют). Автомобиль в максимальной комплектации обойдется примерно в 100 000 долларов (7 500 000 «деревянных»).

Между тем, японцы обновили двухдверный Lexus LC. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель внешне практически не изменилась, зато немного потеряла в весе за счет облегченных подвески и колесных дисков, а также обзавелась доработанной коробкой передач.