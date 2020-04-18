Водителей без цифрового пропуска начнут штрафовать через камеры фотофиксации с 22 апреля

Об этом, в частности, предупредил горожан мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. При этом градоначальник предупредил, что очередная антикоронавирусная новация заработает уже с 22 апреля:

— У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушении ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам, — пишет мэр.

При этом г-н Собянин не уточнил, на каком основании, если исчерпывающий перечень штрафов, которые могут быть наложены на автовладельца посредством камер фото- и видеофиксации, изложен в КоАП РФ и в нем нет ни слова о штрафах за нарушение столь же не прописанного ни в одном федеральном акте режима повышенной готовности и езды без цифрового пропуска. Тем не менее, факт остается фактом — через несколько дней каждая из 2500 камер, установленных в Первопрестольной, будет слать нарушителям пятитысячные штрафы за езду без цифрового пропуска.