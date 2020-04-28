Хитрости экономии: как за 50 рублей помыть авто на мойке самообслуживания

Не рассматриваем бизнес «моек самообслуживания» с точки зрения рентабельности, но для водителей их появление — несомненное благо. Удобно, быстро, нет больших очередей и, главное, дешево. Причем если четко выработать стратегию мойки, то помыть автомобиль можно и вовсе за 50—100 рублей.

Впрочем, наскоком снизить свои расходы вряд ли получится. Сперва, нужно изучить мойки самообслуживания в своем районе. «Химия» должна быть качественной, а давление в пистолете — сильным. Если вам удалось найти такую, то можно считать, что основа вашей экономии заложена. Далее, нужно правильно распределить свои действия и приоритеты. Например, если помимо машины вы собираетесь помыть еще и коврики, то их стоит вынуть и повесить на специально отведенные для этого вешалки до оплаты и начала мойки. Затем, приступайте к мойке.

При условии, что мойка использует качественную химию, сбивать грязь перед нанесением активной пены с кузова машины струей обычной воды — не стоит. Достаточно будет лишь нанести вспененную химию, которая быстро разъест застаревшие загрязнения, а затем, смыть ее чистой водой.