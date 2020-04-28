Хитрости экономии: как за 50 рублей помыть авто на мойке самообслуживания

Не рассматриваем бизнес «моек самообслуживания» с точки зрения рентабельности, но для водителей их появление — несомненное благо. Удобно, быстро, нет больших очередей и, главное, дешево. Причем если четко выработать стратегию мойки, то помыть автомобиль можно и вовсе за 50—100 рублей.
Впрочем, наскоком снизить свои расходы вряд ли получится. Сперва, нужно изучить мойки самообслуживания в своем районе. «Химия» должна быть качественной, а давление в пистолете — сильным. Если вам удалось найти такую, то можно считать, что основа вашей экономии заложена. Далее, нужно правильно распределить свои действия и приоритеты. Например, если помимо машины вы собираетесь помыть еще и коврики, то их стоит вынуть и повесить на специально отведенные для этого вешалки до оплаты и начала мойки. Затем, приступайте к мойке.
При условии, что мойка использует качественную химию, сбивать грязь перед нанесением активной пены с кузова машины струей обычной воды — не стоит. Достаточно будет лишь нанести вспененную химию, которая быстро разъест застаревшие загрязнения, а затем, смыть ее чистой водой.
При этом не платите сразу за все опции вашей мойки, а вносите деньги поэтапно, потому как на некоторых «самомойках» режимы «Стоп» или «Пауза» имеют ограничения. А для того, чтобы добиться нужного эффекта от активной пены, ее нужно подержать на кузове не менее двух минут. Кстати, дабыпокрыть коврики и кузов автомобиля пеной потребуется не более минуты.
После того, как пена отработала, а грязь начала стекать по кузову и коврикам, оплачивайте второй этап мойки — «Ополаскивание». Качественно обмыть машину после пены занимает 1,5 минуты. За это время можно успеть помыть и кузов, и колеса, и арки, и коврики автомобиля.
Поскольку мы имеем цель помыть машину максимально экономно, но эффективно, то остальные опции «самомойки», такие как: «Воск», «Сушка» — не используем, и переходим сразу к протирке, вне моечного комплекса. Таким образом затраты на мойку можно снизить до 50—100 рублей, в зависимости от тарифа «самомойки». Однако если собрались экономить, то делайте это правильно.