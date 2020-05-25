В Россию приедет старый новый автомобильный бренд из Китая

Фото: Chery
О китайском бренде Chery, входящем в российскую тройку лидеров продаж среди «поднебесных» компаний, знает, пожалуй, каждый. А как насчет Cheryexeed? Именно под этой маркой в ближайшее время в наши края прикатят, как минимум две совершенно новых модели. Какие именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Китайцы в России зарегистрировали новый товарный знак — бренд Cheryexeed. Видимо, ребята из Поднебесной никак не могли определиться, под какой маркой продавать у нас свои премиальные авто: под известной, но бюджетной Chery, или под малознакомой, но намекающей на шик и качество Exeed. Так на свет появился Cheryexeed.

В первую очередь россиянам предложат модель TXL — большой кроссовер, дебютировавший в серийном варианте весной 2019 года на автосалоне в Шанхае. На родине паркетник вооружен 190-сильным мотором объемом 1,6 л, работающим с семискоростным «роботом». Привод может быть, как передним, так и на полным. Причем новинка пожалует в шоу-румы сразу же после отмены «коронавирусных» ограничений.

— Мы уверены, что автомобили под брендом Cheryexeed будут высоко оценены российскими автомобильными экспертами и потребителями, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» заместитель вице-президента Chery International Сан Спринг.

Второй моделью станет еще один кроссовер — полноразмерный Cheryexeed VX. Авто, по некоторым данным, получит тот же движок. Причем, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», премьера паркетника состоится в сентябре. Но не в России. К нам он приедет не раньше 2021 года.

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25 мая 2020
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