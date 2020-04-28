Как китайская Chery помогает российским врачам в борьбе с коронавирусом

«Поднебесный» бренд направил кроссоверы Chery благотворительному фонду при столичной ГКБ №52, находящейся на «первом рубеже» в войне с коронавирусом. В этот стационар отправляют больных, попавших под удар COVID-19.

На переданных до конца периода пандемии авто будут перевозить от гостиниц до места работы и обратно врачей: общественный транспорт для них противопоказан, потому что медики постоянно находятся в контакте с больными и всегда под угрозой заражения. Именно поэтому их разместили в гостиницы, где контакт с окружающими сводится к минимуму.

Тем временем компания Chery объявила об особых условиях проведения плановых ТО, если их срок выпадает на время вынужденных выходных, введенных Правительством РФ до 30 апреля 2020 года. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», автостроитель увеличил регламентный период до конца мая. Правда, все идет к тому, что «коронавирусные» выходные будут продлены.