Названа дата премьеры новейшего кроссовера Nissan Ariya

Полностью электрический кроссовер станет первым серийным SUV EV японской марки. Запас хода Nissan Ariya составит немногим меньше 500 километров. Кроме того, автомобиль получит умную систему автономного управления Nissan ProPilot 2.0.

Об остальных подробностях свежегокроссовера станет известно в ходе презентации — новинку представит лично глава бренда Макото Учид.

Стоит добавить, что появление Nissan Ariya на международном рынке положит начало глобальной стратегии марки по продвижению «зеленых» технологий. В планах компании выпустить в течение ближайших 1,5 лет восемь знаковых электрокаров. Правда, в нашей стране машины на электричестве, мягко говоря, популярностью не пользуются. Поэтому совсем не факт, что Ariya EV получит российскую прописку.

Зато не исключено, что в ближайшее время к нам пожалует кроссовер Nissan Kicks с традиционным ДВС, призванный сменить в продуктовой линейке старичка-Terrano.