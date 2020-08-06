Фотошпионы заглянули в салон нового Jeep Grand Cherokee

Судя по фото, основное место в архитектуре передней панели должен занять крупный центральный монитор. Вероятно, его диагональ будет не меньше 12 дюймов. Такое решение мы уже видели на флагманском немецком седане Mercedes-Benz S-класса, и вот теперь идею переняли американцы.

В соответствии с последней модой, дизайнеры стремились избавить салон от привычных клавиш. Видимо, управление всем функционалом автомобиля будет сконцентрировано на мониторе. Однако небольшой ряд физических кнопок можно видеть под узким центральным воздуховодом. Скорее всего, тут будет обогрев кресел, «аварийка» и клавиша включения рециркуляции воздуха в салоне.

Ожидается, что новое поколение Grand Cherokee разделит общую платформу с Alfa Romeo Stelvio и Giulia, то есть у машины будет несущий кузов. Что касается внедорожных возможностей, то за них будут отвечать различные электронные системы, а ряд комплектаций снабдят понижающей передачей. Привод — постоянный полный.

О датах дебюта новинки пока ничего официально не говорится, но ходят слухи, что это произойдет в ноябре.