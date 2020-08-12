В Россию едет мощный кроссовер Geely Tugella

По всей видимости, за новым названием скрывается отсылка к водопаду Тугела — это второй по высоте водопад в мире (411 метров), что расположен в ЮАР. Что касается непосредственно машины, то Geely Tugella — это кроссовер, построенный на платформе CMA. Модульная архитектура была разработана совместно с Volvo и лежит в основе Volvo XC40, электромобиля Polestar 2 и автомобилей Lynk&Co.

В Поднебесной предлагается несколько вариантов двигателей, но для нас заготовлен только двухлитровый турбомотор в двух вариантах форсировки — 199 и 237 лошадиных сил. С ним состыкован восьмидиапазонный «автомат» от Aisin. Привод может быть передним или полным. Из сертификата следует, что в Россию приедут кроссоверы китайской сборки. Однако, как стало известно «АвтоВзгляду», белорусский завод «БелДжи» готов наладить выпуск этой модели.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» был одним из первых российских СМИ, кто протестировал этот Geely.