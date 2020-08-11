Почему на АЗС одной сети чаще всего разные цены

Вообще цены на топливо задают вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), к которым относятся как государственные предприятия (к примеру, «Роснефть» или «Газпромнефть»), так и крупные частные («Лукойл», «Сургутнефтегаз» и прочие). И поскольку на них в некотором роде возложена социальная ответственность, они стараются формировать прайсы осторожно, без резких скачков. Независимые же АЗС подстраиваются под ВИНК, удерживая цены либо чуть ниже, либо на том же уровне.
— В последнее время идет тренд на динамическое ценообразование в течение дня. Раньше, 10 лет назад, чтобы скорректировать цены на АЗС, надо было менять механические ценники на стелах, а делать это по несколько раз на дню было довольно трудоемко, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Артем Скворцов, основатель сервиса по оплате топлива на АЗС Benzuber.
Сейчас же стелы в большинстве своем подключены к кассовым системам. То есть, чтобы изменить цифры на табло, оператору достаточно нажать пару кнопок, а это позволяет менять прайсы хоть каждый час. Разумеется, АЗС этим пользуются. Если проанализировать график реализации топлива на той или иной заправке, то можно увидеть, что в часы повышенного спроса стоимость горючки, как правило, выше.
Однако на ценообразование на конкретной бензоколонке влияет не только покупательский спрос, отнюдь. Администрация также учитывает удаленность ближайших конкурентов и их прайсы, проходимость точки, район, в котором расположена заправка (на «Рублевке» цены на горючку всегда выше, чем в Бирюлево). Кроме того, закладываются расходы на аренду земли, зарплату персонала, услуги ЖКХ и транспортировку топлива до АЗС.
Сегодня существует сразу несколько сервисов, которые «подтягивают» данные о ценах на АЗС на свои платформы — с их помощью водитель может заранее ознакомиться с прайс-листами и выбрать наиболее оптимальный вариант. В числе таких — мобильные приложения «Яндекс.Заправки», Benzuber, «Multi.Топливо», а также информационные порталы «МультиGO», «Бензин Прайс», «ОМТ-Консалт» и многие другие.
Уберечь кошелек от лишних трат также помогают программы лояльности, предусмотренные во многих сетевых АЗС; пусть и небольшие, но все же скидки за бесконтактную заправку в смарфоне и топливные карты (не путать с бонусными). К слову, прочитать о последних — что это такое, и нужно ли оно вообще — можно в материале портала «АвтоВзгляд», который находится здесь.
Все эти инструменты непременно пригодятся практичному водителю, тем более что ситуация на топливном рынке сейчас крайне нестабильна — в любой момент может произойти резкий скачок цен. Дорожает бензин и сейчас: так, за период с 29 июня по 3 июля «девяносто второй» поднялся до 43 рублей за литр, а «девяносто пятый» — до 46,42 ₽
Поскольку моторное топливо — социально значимая товарная категория, власти стараются не допускать стремительного роста цен. Как правило, все корректировки происходят в пределах инфляции. Однако существует риск наступления второй волны коронавируса, который непременно скажется на топливных прайсах.
— Сейчас трудно давать долгосрочные прогнозы, так как после снятия ограничительных мер в связи с пандемией, спрос на топливо восстановился почти до уровня докризисных показателей. Но если осенью все же будет вторая волна эпидемии, потребность в бензине сократится примерно на 5%, — отмечают в ГК «АвтоСпецЦентр».