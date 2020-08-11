Почему на АЗС одной сети чаще всего разные цены

Вообще цены на топливо задают вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), к которым относятся как государственные предприятия (к примеру, «Роснефть» или «Газпромнефть»), так и крупные частные («Лукойл», «Сургутнефтегаз» и прочие). И поскольку на них в некотором роде возложена социальная ответственность, они стараются формировать прайсы осторожно, без резких скачков. Независимые же АЗС подстраиваются под ВИНК, удерживая цены либо чуть ниже, либо на том же уровне.

— В последнее время идет тренд на динамическое ценообразование в течение дня. Раньше, 10 лет назад, чтобы скорректировать цены на АЗС, надо было менять механические ценники на стелах, а делать это по несколько раз на дню было довольно трудоемко, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Артем Скворцов, основатель сервиса по оплате топлива на АЗС Benzuber.