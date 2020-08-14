Новый KIA Sorento: его уже можно продавать в России

Новое поколение большого кроссовера KIA дебютировало совсем недавно. И, к радости фанатов модели, у нас не стали затягивать выход модели на рынок.
Сразу озвучим самое главное: в Россию привезут один бензиновые и один дизельный мотор. Бензиновый атмосферник — объемом 2,5 литра и мощностью 180 л. с. (232 Нм). С ним состыкован классический 6‑ступенчатый «автомат».
Второй вариант — турбодизель, который развивает мощность 199 л. с. (440 Нм). Ему полагается новый 8‑ступенчатый «преселектив» с двумя мокрыми сцеплениями. Также известно, что KIA Sorento будет доступен с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит два варианта компоновки сидений — пятиместный и семиместный.
Добавим, что Sorento стал первым кроссовером, построенным на новой платформе (до этого свежую архитектуру примерили седаны Hyundai Sonata и KIA K5.) Автомобиль подрос во всех направлениях чисто символически — на сантиметр, хотя колtсная база вытянулась сразу на три с половиной, благодаря чему модель стала просторнее.