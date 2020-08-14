Новый KIA Sorento: его уже можно продавать в России

Российский офис KIA завершил сертификацию абсолютно нового Sorento. Кроссовер прошел все испытания, по итогам которых поулчил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС).

Новое поколение большого кроссовера KIA дебютировало совсем недавно. И, к радости фанатов модели, у нас не стали затягивать выход модели на рынок.

Сразу озвучим самое главное: в Россию привезут один бензиновые и один дизельный мотор. Бензиновый атмосферник — объемом 2,5 литра и мощностью 180 л. с. (232 Нм). С ним состыкован классический 6‑ступенчатый «автомат».

Второй вариант — турбодизель, который развивает мощность 199 л. с. (440 Нм). Ему полагается новый 8‑ступенчатый «преселектив» с двумя мокрыми сцеплениями. Также известно, что KIA Sorento будет доступен с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит два варианта компоновки сидений — пятиместный и семиместный.

Добавим, что Sorento стал первым кроссовером, построенным на новой платформе (до этого свежую архитектуру примерили седаны Hyundai Sonata и KIA K5.) Автомобиль подрос во всех направлениях чисто символически — на сантиметр, хотя колtсная база вытянулась сразу на три с половиной, благодаря чему модель стала просторнее.

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
14 августа 2020
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