Новый KIA Sorento: его уже можно продавать в России

Новое поколение большого кроссовера KIA дебютировало совсем недавно. И, к радости фанатов модели, у нас не стали затягивать выход модели на рынок.

Сразу озвучим самое главное: в Россию привезут один бензиновые и один дизельный мотор. Бензиновый атмосферник — объемом 2,5 литра и мощностью 180 л. с. (232 Нм). С ним состыкован классический 6‑ступенчатый «автомат».