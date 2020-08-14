Opel назвал российские цены на кроссовер Grandland X

Напомним, что Grandland X — один из первых «Опелей», который создан в сотрудничестве с концерном PSA. Модель делит общую платформу EMP2 с Peugeot 3008. Однако Grandland X можно считать на 100% немецким, потому как собирают машины в германском городе Эйзенах.

К нам станут поставлять переднеприводные кроссоверы с безальтернативным наддувным бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 150 сил, который спарен с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin.

Базовый «прайс» на комплектацию Enjoy стартует от 1 999 000 рублей. Тут уже есть светодиодные фары, кондиционер, руль отделанный кожей. Версия Innovation стоит 2 249 000 рублей. Здесь добавляется двухзонный климат-контроль, рейлинги на крыше, камера заднего вида и система мониторинга слепых зон. Ну а топовая Cosmo за 2 399 000 рублей отличается панорамной крышей, электроприводом двери и системой бесключевого доступа.

Для сравнения: переднеприводный Volkswagen Tiguan со 150-сильным мотором и 6-ступенчатым «роботом» стоит минимум 1 839 000 рублей, а версия Connect обойдется в 1 939 000 рублей. Более богатые комплектации идут только с полным приводом.