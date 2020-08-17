«Нарядная» комплектация Haval F7: за нее будут просить 2 000 000 рублей

В набор электроники входят ассистент мониторинга слепых зон и управления дальним светом, помощник при выезде с парковки задним ходом, системы распознавания дорожных знаков и предупреждения о выходе из полосы, плюс адаптивный круиз-контроль, дополненный функциями автоматического торможения и распознавания пешеходов.

Чтобы топовую комплектацию можно было отличить от всех остальных, самый дорогой кроссовер поставили на 19-дюймовые колеса специального дизайна, а решетку радиатора щедро украсили хромом. В салоне есть цифровая панель приборов и беспроводная зарядка.

К ценам нужно привыкнуть. За Haval F7 Tech Plus будут просить 1 949 000 рублей, а за Haval F7х Tech Plus. Наверное, у конкурентов из Японии, Кореи и Германии более-менее похожий по начинке кроссовер цены еще выше, но 2 000 000 за «китайца» кажутся непривычными.

Вполне естественно, что китайцы решили продавать Haval F7 Tech Plus с самым мощным из моторов — турбированным двухлитровым двигателем объемом 190 л. с. С ним работает 7-ступечатый «преселектив» так называемого «мокрого» типа.

Вообще, у нас не очень любят роботизированные коробки (спасибо маркам Volkswagen и Ford, которые в свое время здорово облажались на этой ниве). Но Haval решил назло общественному мнению ввести гарантию на «робот» длиной 5 лет или 200 000 км — солидно, ничего не скажешь.