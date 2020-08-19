Mitsubishi подготовила «черное специздание» для кроссовера Outlander

От стандартного кроссовера новый Outlander Black Edition отличается только декором. Снаружи ему полагаются обвес, решетка и зеркала черного цвета. Кроме того, базовым оборудованием для новинки будут рейлинги на крыше и колеса на 18 дюймов. Несмотря на название, помимо черного цвета кузова можно выбрать и белый колер.
К салону создатели специального тиража добавили черную отделку потолка и красную прострочку обивок. Плюсом идут сиденья, обшитые водоотталкивающим материалом, а также накладки «под углепластик» на дверях и панели. Доплата за такой «черный пакет» — вполне разумные 65 000 рублей.
Правда, заказывая этот декор, придется выбрать недешевую комплектацию Invite или Intense+. Это значит, что самый дешевый экземпляр дилеры отдадут за 2 067 000 рублей. Выбор модификаций ограничен двухлитровым двигателем (146 л. с.), вариатором и полноприводной трансмиссией. (Видимо, такие машины покупатели из России берут охотнее остальных.)
Кстати, портал «АвтоВзгляд» прямо сейчас тестирует Mitsubishi Outlander Black Edition. И, возможно, мы сможем найти и другие отличия от обычного «Аутлендера».