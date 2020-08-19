Mitsubishi подготовила «черное специздание» для кроссовера Outlander

Что поделать: модель уже немолода, поэтому «трем бриллиантам» приходится постоянно идти на новые ухищрения, чтобы поддерживать спрос. На этот раз, как выяснил портал «АвтоВзгляд», бестселлеру японской марки добавили «черный пакет».

От стандартного кроссовера новый Outlander Black Edition отличается только декором. Снаружи ему полагаются обвес, решетка и зеркала черного цвета. Кроме того, базовым оборудованием для новинки будут рейлинги на крыше и колеса на 18 дюймов. Несмотря на название, помимо черного цвета кузова можно выбрать и белый колер.

К салону создатели специального тиража добавили черную отделку потолка и красную прострочку обивок. Плюсом идут сиденья, обшитые водоотталкивающим материалом, а также накладки «под углепластик» на дверях и панели. Доплата за такой «черный пакет» — вполне разумные 65 000 рублей.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Правда, заказывая этот декор, придется выбрать недешевую комплектацию Invite или Intense+. Это значит, что самый дешевый экземпляр дилеры отдадут за 2 067 000 рублей. Выбор модификаций ограничен двухлитровым двигателем (146 л. с.), вариатором и полноприводной трансмиссией. (Видимо, такие машины покупатели из России берут охотнее остальных.)

Кстати, портал «АвтоВзгляд» прямо сейчас тестирует Mitsubishi Outlander Black Edition. И, возможно, мы сможем найти и другие отличия от обычного «Аутлендера».

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
19 августа 2020
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