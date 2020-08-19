Mitsubishi подготовила «черное специздание» для кроссовера Outlander

От стандартного кроссовера новый Outlander Black Edition отличается только декором. Снаружи ему полагаются обвес, решетка и зеркала черного цвета. Кроме того, базовым оборудованием для новинки будут рейлинги на крыше и колеса на 18 дюймов. Несмотря на название, помимо черного цвета кузова можно выбрать и белый колер.

К салону создатели специального тиража добавили черную отделку потолка и красную прострочку обивок. Плюсом идут сиденья, обшитые водоотталкивающим материалом, а также накладки «под углепластик» на дверях и панели. Доплата за такой «черный пакет» — вполне разумные 65 000 рублей.