Приложение «Яндекс.Такси» больше не будет работать

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в компании «Яндекс», единый сервис «для решения повседневных задач в городе» существенно упросит жизнь пользователям. Так, новое приложение Яндекс Go позволит, не переключаясь между вкладками, вызвать такси, забронировать каршеринговый автомобиль, заказать доставку еды из магазина или ресторана, отправить грузовую посылку или отследить общественный транспорт.

— Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Яндекса мы делаем повседневные дела настолько лёгкими, что люди могут заниматься ими на бегу, не отвлекаясь от других вещей, — рассказал Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний Яндекс.Такси.

Новое приложение — новый интерфейс. На главном экране сервиса разместятся иконки, подстраивающиеся персонально под каждого пользователя. Каким образом? Искусственный интеллект будет предугадывать, что скорее понадобится человеку в данный момент: доехать до дома или заказать еду.

Добавим, что сервис Яндекс Go уже доступен для скачивания на площадках App Store и Google Play.