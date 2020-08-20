АВТОВАЗ начал выпуск «молодежной» версии Lada XRAY

XRAY сейчас — самая непопулярная из моделей марки LADA. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года модель выбрали лишь около 10 000 россиян. Если отбросить «народную» LADA Granta, то Vesta продавалась впятеро, а Largus — вдвое лучше. Так что неудивительно, что АВТОВАЗ делает одну спецверсию за другой — это известный способ приподнять спрос.

Если верить работникам российского автогиганта, следующая специальная версия будет называться Black. Она получит черную глянцевую крышу, а также салон черного цвете — в этом колере будут выполнены обивки кресел и потолка. Вазовцы уверяют, что по факту XRAY Cross Black представляет собой «тот же LADA XRAY Cross Instinct, только с салоном другого цвета и другими шильдиками».

XRAY Cross Black получит двигатель Renault мощностью 113 л. с. и вариатор Jatco. О ценах говорить пока рано, но можно ориентироваться на ценник «Инстинкта»: он стоил от 988 900 рублей. А значит, Black будут предлагать плюс-минус за миллион.