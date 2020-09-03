Opel разочаровал моторами для нового кроссовера Mokka

Новый Opel Mokka построили на платформа CMP альянса PSA. Эта «тележка» позволила сделать кузов жестче и легче. Экономия веса достигла 120 кг, а жесткость увеличили сразу на 30%. Да и внешность автомобиля вышла стильной.

Дебютировал компактный SUV с полностью электрической силовой установкой мощностью 136 л. с. Такой Opel Mokka E может разгоняться до 150 км/ч, а дальность хода составляет 322 км. Дальше нужно заряжать 50-киловаттную батарею, которую конструкторы разместили под днищем машины.

Сейчас стали известны подробности о традиционной гамме двигателей. В нее вошли 1,2-литровый бензиновый наддувный агрегат в двух вариантах мощности — 100 л. с. и 130 л. с. Предлагают и 1,5-литровый «дизель» в 110 л. с. Все моторы работают с 6-ступенчатой «механикой», а 8-ступенчатый «автомат» положен только самой мощной версии.

От таких новостей становится грустно, ведь с малообъемным мотором «Мокке» в Россию путь заказан. Да и компактные кроссоверы с дизельными двигателями у нас не покупают. Ну а про электрические версии лучше просто промолчать. Видимо, немцы решили продвигать «Мокку» только в Европе. А жаль, ведь у нас машина тоже была популярна в свое время.