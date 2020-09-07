Новый Mercedes-Benz G-класса: он неплохо едет и с 2-литровым мотором

Официально объявлено: Mercedes выпустил «народную» версию «Гелендвагена»… с двухлитровым турбомотором! Она создана строго для китайского рынка и больше нигде не появится. В других странах фанаты модели восприняли бы такой мотор как оскорбление, но наши восточные соседи, наоборот, рады такому событию — в Китае налоги зависят не от мощности, а от объёма мотора. Тем более, что рядная «четвёрка» форсирована до внушительных 258 л. с. и 370 Нм. (Олдфаги помнят, что 30 лет назад столько выдавал атмосферный V8 на старых G 500.)

По идее, новичку должны были повесить шильдик «G 200». Однако, желая поднять статус стартовой версии, маркетологи предложили использовать индекс G 350. Такой «трехсот пятидесятый» может разогнаться до 100 км/ч за 8,1 секунды. Для сравнения: модификация G 500, у которой под капотом спрятан четырехлитровый битурбомотор V8 отдачей 421 л. с. выполняет упражнение за 5,9 секунды. Но если 8-цилиндровый внедорожник в Поднебесной стоит около $240 000, то версия с четырьмя цилиндрами обойдется аж на $30 000 дешевле.