Opel объявил ценник на новое поколение кроссовера Mokka

А что же по ценам? В бензиновой версии на родном немецком рынке компактный кроссовер будет стоить минимум 19 990 евро, то есть 1 790 000 рублей по актуальному курсу. Пожалуй, с таким ценником новому «Опелю» на нашем рынке делать нечего… Ведь более крупные Kia Sportage и Skoda Kodiaq (пускай и в базовом исполнении) предлагаются на 200 000 дешевле. Более наполненная комплектация «Мокки» вообще потянет на пару миллионов!

Еще один серьезный минус — отсутствие полного привода, так как платформа концерна PSA, на которой построен новый Opel Mokka, имеет привод строго на передние колеса. И это фактически ставит крест на российских перспективах модели. У нас, как известно, любят машины «четыре на четыре». А еще наша публика предпочитает простые и надежные атмосферники, так что 3-цилиндровые турбомоторчики — это очередной промах.

Между тем, прошлое поколение Opel Mokka было настоящим хитом. И привезти новое российскому офису марки формально ничто не мешает… Вот только есть ли смысл?