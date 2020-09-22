Opel объявил ценник на новое поколение кроссовера Mokka

Большая часть подробностей была раскрыта заранее, ведь немцы рассылали подробные пресс-релизы уже не раз. Так, Opel уже давно рассказал, что главная ставка будет сделана на электрическую версию. У такого кроссовера — один электромотор (136 л. с. и 260 Н·м), который приводит передние колеса, а под полом кузова упрятаны литий-ионные батареи. Заряда аккумуляторов должно хватать на 322 км по циклу WLTP.
Также немецкая марка рассекретила исполнения на бензине и дизтопливе. Так, полуторалитровый турбодизель, с которым состыкована безальтернативная «механика», выдаёт 110 л. с. Единственная бензиновая «турботройка» — объёмом 1,2 литра, но варианты отдачи — 100 и 130 л. с. К обоим прилагается шестиступенчатая «механика», однако для старшего движка можно заказать и восьмидиапазонный «автомат».
А что же по ценам? В бензиновой версии на родном немецком рынке компактный кроссовер будет стоить минимум 19 990 евро, то есть 1 790 000 рублей по актуальному курсу. Пожалуй, с таким ценником новому «Опелю» на нашем рынке делать нечего… Ведь более крупные Kia Sportage и Skoda Kodiaq (пускай и в базовом исполнении) предлагаются на 200 000 дешевле. Более наполненная комплектация «Мокки» вообще потянет на пару миллионов!
Еще один серьезный минус — отсутствие полного привода, так как платформа концерна PSA, на которой построен новый Opel Mokka, имеет привод строго на передние колеса. И это фактически ставит крест на российских перспективах модели. У нас, как известно, любят машины «четыре на четыре». А еще наша публика предпочитает простые и надежные атмосферники, так что 3-цилиндровые турбомоторчики — это очередной промах.
Между тем, прошлое поколение Opel Mokka было настоящим хитом. И привезти новое российскому офису марки формально ничто не мешает… Вот только есть ли смысл?