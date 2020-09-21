Чего категорически нельзя делать с автомобилем осенью

Бытует мнение, что проводить техническое обслуживание машины лучше всего как раз таки осенью. Желательно залить менее вязкое моторное масло, чтобы облегчить жизнь двигателю в морозы, проверить работоспособность и при необходимости произвести замену аккумулятора. Также следует уделить внимание тормозным механизмам, подвеске и световым приборам — зимнее вождение и так сопряжено с более высокой опасностью, лишние угрозы ни к чему.

Кроме того, на досуге проинспектируйте шины, ожидающие своего часа. Если резина просится на покой, то сейчас самое время приобрести новый комплект. Откладывать вопрос с переобувкой до первых заморозков — не лучшая затея, все-таки речь идет о вашей безопасности. По возможности следует посетить шиномонтажную мастерскую до того, как столбики термометров опустятся ниже +7°С.

С планами, которые обязательно нужно реализовать в ближайшее время, разобрались. А чего же делать категорически нельзя?