Чего категорически нельзя делать с автомобилем осенью

Бытует мнение, что проводить техническое обслуживание машины лучше всего как раз таки осенью. Желательно залить менее вязкое моторное масло, чтобы облегчить жизнь двигателю в морозы, проверить работоспособность и при необходимости произвести замену аккумулятора. Также следует уделить внимание тормозным механизмам, подвеске и световым приборам — зимнее вождение и так сопряжено с более высокой опасностью, лишние угрозы ни к чему.
Кроме того, на досуге проинспектируйте шины, ожидающие своего часа. Если резина просится на покой, то сейчас самое время приобрести новый комплект. Откладывать вопрос с переобувкой до первых заморозков — не лучшая затея, все-таки речь идет о вашей безопасности. По возможности следует посетить шиномонтажную мастерскую до того, как столбики термометров опустятся ниже +7°С.
С планами, которые обязательно нужно реализовать в ближайшее время, разобрались. А чего же делать категорически нельзя?
МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ
Если вы уже давно собираетесь помыть двигатель, но до дела так и не дошло, то отложите эту процедуру до лучших, более теплых времен. Во-первых, заниматься этим самостоятельно в прохладную погоду крайне неприятно, а во-вторых, осенью с высокой долей вероятности могут возникнуть проблемы с высушиванием подкапотного пространства.
Ни то, ни другое не касается тех, кто проживает в южных регионах, располагает теплым боксом или же намерен обратиться за услугой к специалистам, учитывающим погодные нюансы. Правда, этих самых специалистов нужно еще поискать.
Если за мойку возьмется дилетант, то под капотом может остаться лишняя влага, способная спровоцировать проблемы с самим двигателем или электрооборудованием автомобиля. Она и так в холодную погоду присутствует там, зачем же усугублять ситуацию?
ОБРАБОТКА КУЗОВА ПОЛИРОЛЬЮ
Стоит заранее подумать и о жидкостях, применяемых в автомобиле. Про «незамерзайку», антифриз и зимний дизель вы, полагаем, и так помните. А вот с полиролью, если задумали обработать лакокрасочное покрытие кузова в преддверии холодов, нужно быть осторожным. Далеко не всякая «автохимия» ложится даже осенью «как надо». Перед покупкой внимательно прочитайте инструкцию или — еще лучше — откажитесь на время от этой идеи, сэкономив средства.
ОЧИСТКА МАШИНЫ ОТ ЛИСТВЫ
Осенью, когда деревья особо активно сбрасывают листву, категорически нельзя «забивать» на уборку кузова. Как минимум потому, что сей природный «мусор» набивается в зону покоя «дворников» и оседает на лобовом стекле. Конечно, его можно и не удалять вручную, понадеявшись на щетки. Они с задачей справятся, но вот ресурс резинок стеклоочистителей существенно за сезон сократится.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ
Многие автомобилисты полагают, что длительные простои машины опасны исключительно в морозное время года. Но это не совсем правильно — транспортное средство нужно периодически «выгуливать» вне зависимости от погоды за бортом. Это необходимо для профилактики закисания колодок, ведомого диска сцепления и иных деталей, «протухания» масел в двигателе и коробке, разрядки аккумуляторной батареи.
И если летом простои автомобиля не так критичны, то при околонулевых и сильно отрицательных температурах, когда нагрузка на узлы и агрегаты автомобиля значительно возрастает, надолго оставлять машину без движения категорически не рекомендуется. Тем более, что, повторимся, осенью стоит озаботиться подготовкой транспорта к зиме — а как своевременно выявить те или иные неисправности, если на авто не ездить?