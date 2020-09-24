Кроссовер Mazda CX-30 будут выпускать во Владивостоке

То, что новый кроссовер напоминает Mazda3, легко объяснимо: от «трешки» ему досталась не только платформа, но даже интерьер. Судя по Одобрению типа транспортного средства, на нашем рынке «тридцатка» будет представлена только со 150-сильным двухлитровым атмосферником серии Skyactiv-G. У этого мотора непосредственный впрыск топлива, высокая степень сжатия, а заправлять его можно только «девяносто пятым» бензином.

Для базовой версии заявлены механическая коробка передач и передний привод, но за доплату будет возможность заказать 6-диапазонный «автомат». Кроме того, к нам привезут и самую интересную версию — с АКП и полным приводом. О сроках начала поставок говорить пока рано, ведь сначала сборку машины наладят… во Владивостоке! И этот факт позволяет надеяться на гуманные ценники.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», Mazda уже оформляла российский сертификат на эту модель. Но сейчас документ пришлось получать заново, так как производство CX-30 решено наладить на Дальнем Востоке.