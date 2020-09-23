Рассекречена уникальная LADA 4x4, но россиянам она не достанется

Фирма Partisan Motors придумала эксклюзивную версию LADA 4x4 под названием 50th Anniversary Limited Edition. Ограниченную пятидесятью экземплярами серию выпустят в честь полувекового юбилея Волжского автозавода. Да-да, европейцы тоже празднуют день рождения локомотива российской автоиндустрии.

Судя по распространенному тизеру, «Нива» получила расширенные колесные арки, «зубастые» покрышки, рейлинги, воздухозаборник на капоте, а также подножки и дизайнерские диски из легкого сплава. Венчают картину усиленный передний бампер, шноркель, модные накладки и молдинги.

Внутри картина не менее экзотична — кожаный салон и обилие декоративных элементов. Разумеется, не лишена машина эмблемы и шильдиков, кричащих о принадлежности LADA 4x4 к уникальному изданию.

А вот техническая начинка осталась прежней. Да и зачем что-либо менять, если «старушка-Нива» неприхотлива в эксплуатации, а вместе с тем обладает завидным внедорожным потенциалом.

Безальтернативная модификация авто с 1,7-литровым атмосферником и пятискоростной «механикой», передающей мощность на обе оси, попросит за себя без малого 20 000 евро. Только представьте — немногим меньше 2 000 000 рублей! Что ж, могут себе позволить европейцы такую роскошь…

Кстати, если очень захотеть, то в России тоже можно купить необычную, хотя и вполне себе заводскую LADA 4x4 за пару миллионов — именно столько хотел бы выручить за свою машину красноярский чудо-продавец.