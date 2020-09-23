Рассекречена уникальная LADA 4x4, но россиянам она не достанется

Фото: de.motor1.com
Несмотря на то, что АВТОВАЗ покинул европейский рынок, нестареющий русский внедорожник там по-прежнему любят и хотят. Энтузиасты из Германии решили самостоятельно собирать автомобиль, сделав его много круче, чем тот, что доступен россиянам. Впрочем, судите сами.

Фирма Partisan Motors придумала эксклюзивную версию LADA 4x4 под названием 50th Anniversary Limited Edition. Ограниченную пятидесятью экземплярами серию выпустят в честь полувекового юбилея Волжского автозавода. Да-да, европейцы тоже празднуют день рождения локомотива российской автоиндустрии.

Судя по распространенному тизеру, «Нива» получила расширенные колесные арки, «зубастые» покрышки, рейлинги, воздухозаборник на капоте, а также подножки и дизайнерские диски из легкого сплава. Венчают картину усиленный передний бампер, шноркель, модные накладки и молдинги.

Внутри картина не менее экзотична — кожаный салон и обилие декоративных элементов. Разумеется, не лишена машина эмблемы и шильдиков, кричащих о принадлежности LADA 4x4 к уникальному изданию.

А вот техническая начинка осталась прежней. Да и зачем что-либо менять, если «старушка-Нива» неприхотлива в эксплуатации, а вместе с тем обладает завидным внедорожным потенциалом.

Безальтернативная модификация авто с 1,7-литровым атмосферником и пятискоростной «механикой», передающей мощность на обе оси, попросит за себя без малого 20 000 евро. Только представьте — немногим меньше 2 000 000 рублей! Что ж, могут себе позволить европейцы такую роскошь…

Кстати, если очень захотеть, то в России тоже можно купить необычную, хотя и вполне себе заводскую LADA 4x4 за пару миллионов — именно столько хотел бы выручить за свою машину красноярский чудо-продавец.

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23 сентября 2020
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