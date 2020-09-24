Land Rover упростил новый Defender специально для России

Новый рядный шестицилиндровый дизель D250 из серии Ingenium дополнит гамму моторов, в которую входят дизельная «четверка» D200 (200 л. с.) и бензиновый двигатель P400 (400 л. с.), притом последнему как раз полагается мягкогибридная надстройка MHEV.

Интересно, оценит ли российская публика связку бензина и электричества?

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени покупателям стали доступны абсолютно все комплектации нового «Дефендера». В базовой Standard пятидверный вариант будет стоить 4 060 000 рублей. Для трехдверного «Дефа» стартовой назначена куда более богатая комплектация SE за 4 299 000 рублей.