Land Rover упростил новый Defender специально для России

Фото производителя.
Российский офис Jaguar Land Rover, сертифицируя новый Defender, принял интересное решение. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», дизельный двигатель D250, дефорсированный до 249 л. с., будет представлен без технологии мягкого гибрида.

Новый рядный шестицилиндровый дизель D250 из серии Ingenium дополнит гамму моторов, в которую входят дизельная «четверка» D200 (200 л. с.) и бензиновый двигатель P400 (400 л. с.), притом последнему как раз полагается мягкогибридная надстройка MHEV.

Интересно, оценит ли российская публика связку бензина и электричества?

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени покупателям стали доступны абсолютно все комплектации нового «Дефендера». В базовой Standard пятидверный вариант будет стоить 4 060 000 рублей. Для трехдверного «Дефа» стартовой назначена куда более богатая комплектация SE за 4 299 000 рублей.

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24 сентября 2020
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